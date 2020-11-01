Доброго времени суток! Господа, нужен логотип. Надпись на лого "NeufDeuxFin" или покороче "Neuf". Цвет желательно красный, черный и (мой любимый цвет и он должен обязательно быть, хотя бы совсем чуть-чуть) "Циан, цвет морской волны "00ffff"". ...