Neuf

Владимир Neuf

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Логотип для YouTube

    Необходимо разработать логотип для YouTube с надписью 'NeufDeuxFin'. В дизайне должна присутствовать бита, обмотанная колючей проволокой. Цветовая гамма выбирается на усмотрение исполнителя. Логотип должен быть выполнен в векторной графике.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Логотип для YouTube-канала.

    $5

    Здравствуйте друзья! Нужен логотип для YouTube-канала (Игры, летсплеи, обзоры и т.д). У канала взрослая аудитория, ограничении по цензуре нет. Надпись на лого "NeufDeuxFin". Обязательно на логотипе должна быть бита "Люсиль" из сериала "Ходячие мертвецы". Цветовую ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужен логотип. Надпись "NeufDeuxFin" или просто "Neuf"

    $5

    Доброго времени суток! Господа, нужен логотип. Надпись на лого "NeufDeuxFin" или покороче "Neuf". Цвет желательно красный, черный и (мой любимый цвет и он должен обязательно быть, хотя бы совсем чуть-чуть) "Циан, цвет морской волны "00ffff"". ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

Orangfolio
Роман 
24 года
4 года в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
4 года назад
Логотип для YouTube
Было приятно с вами поработать Владимир! Отличный заказчик, дает точное и понятное тз, рекомендую!
Роман просто великолепный художник! В кратчайшие сроки нарисовал отменный логотип, а также с особой скрупулезностью реализовал мои поправки в нем! Всегда был на связи! Рекомендую!
Ответный отзыв
moldiirim
Молдирим 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Нужен логотип. Надпись "NeufDeuxFin" или просто "Neuf"
Очень хороший заказчик. Приятный и вежливый в общении. И было приятно сотрудничать и вызывает большое доверие. Рекомендую!
Отличный художник! Логотип был сделан по указанным параметрам цвета и прочих моих желаний! Соблюдены сроки, а также с точностью были внесены правки в связи с моими предпочтениями!
Ответный отзыв
arina_tyurina
Арина 
24 года
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
$17
9 баллов
5 лет назад
Логотип для YouTube-канала.
Отличный заказчик! Всегда на связи, быстро отвечает. Мне было очень приятно с ним работать. Высоко его рекомендую!!!
Отличный художник!!! Сделала отменный логотип! С особой точностью и скрупулезностью вводила мои "хотелки"! Очень доволен! Не порекомендовать такого Мастера, просто глупо с моей стороны!
Ответный отзыв