Необходимо разработать логотип для YouTube с надписью 'NeufDeuxFin'. В дизайне должна присутствовать бита, обмотанная колючей проволокой. Цветовая гамма выбирается на усмотрение исполнителя. Логотип должен быть выполнен в векторной графике.
Действие аккаунта приостановлено!
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$20
выплачено фрилансерам
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заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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безопасных платежей
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
- $5
Здравствуйте друзья! Нужен логотип для YouTube-канала (Игры, летсплеи, обзоры и т.д). У канала взрослая аудитория, ограничении по цензуре нет. Надпись на лого "NeufDeuxFin". Обязательно на логотипе должна быть бита "Люсиль" из сериала "Ходячие мертвецы". Цветовую ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $5
Доброго времени суток! Господа, нужен логотип. Надпись на лого "NeufDeuxFin" или покороче "Neuf". Цвет желательно красный, черный и (мой любимый цвет и он должен обязательно быть, хотя бы совсем чуть-чуть) "Циан, цвет морской волны "00ffff"". ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
4 года назад
Было приятно с вами поработать Владимир! Отличный заказчик, дает точное и понятное тз, рекомендую!
Ответный отзыв
Роман просто великолепный художник! В кратчайшие сроки нарисовал отменный логотип, а также с особой скрупулезностью реализовал мои поправки в нем! Всегда был на связи! Рекомендую!
$1
10 баллов
5 лет назад
Очень хороший заказчик. Приятный и вежливый в общении. И было приятно сотрудничать и вызывает большое доверие. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный художник! Логотип был сделан по указанным параметрам цвета и прочих моих желаний! Соблюдены сроки, а также с точностью были внесены правки в связи с моими предпочтениями!
$17
9 баллов
5 лет назад
Отличный заказчик! Всегда на связи, быстро отвечает. Мне было очень приятно с ним работать. Высоко его рекомендую!!!
Ответный отзыв
Отличный художник!!! Сделала отменный логотип! С особой точностью и скрупулезностью вводила мои "хотелки"! Очень доволен! Не порекомендовать такого Мастера, просто глупо с моей стороны!