я увлекаюсь графическим дизайном и иллюстрацией. Основные направления моей деятельности это верстка сайтов и создание логотипов.
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Портфолио
- Видеоподарки40 просмотров
- Логотип ютуб канала63 просмотра
- Логотип пекарни58 просмотров
- Логотип спортивного клуба47 просмотров
- Кофедосия32 просмотра
- Караоке логотип38 просмотров
Отзывы заказчиков
$17
10 баллов
5 лет назад
Отличный художник!!! Сделала отменный логотип! С особой точностью и скрупулезностью вводила мои "хотелки"! Очень доволен! Не порекомендовать такого Мастера, просто глупо с моей стороны!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Всегда на связи, быстро отвечает. Мне было очень приятно с ним работать. Высоко его рекомендую!!!