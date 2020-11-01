arina_tyurina

Арина arina_tyurina

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
я увлекаюсь графическим дизайном и иллюстрацией. Основные направления моей деятельности это верстка сайтов и создание логотипов.
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Отзывы заказчиков

Neuf
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
$17
10 баллов
5 лет назад
Логотип для YouTube-канала.
Отличный художник!!! Сделала отменный логотип! С особой точностью и скрупулезностью вводила мои "хотелки"! Очень доволен! Не порекомендовать такого Мастера, просто глупо с моей стороны!
Отличный заказчик! Всегда на связи, быстро отвечает. Мне было очень приятно с ним работать. Высоко его рекомендую!!!
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