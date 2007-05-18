Нужно 10 статей. Тематика - телевидение и все что с ним связано. Объем статьи - 3000-5000 знаков. Цена - 100 руб за статью. Статьи нужны для сайта http://www.anti-dom.ru Для связи писать [email protected]
- Копирайтинг13 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужна статья на тему: "Подключение и настройка спутникового телевидения у себя дома" а именно интересует подключение к пакету Триколор. Нужно объяснить во первых какие существуют пакеты русскоязычных каналов и почему Триколор предпочтительнее, потом нужно пошагово ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Есть сверстанная в HTML страничка. Нужно из нее сделать шаблон для джумлы. Могу заплатить 150 руб. Понимаю, что не деньги. Торговаться бессмысленно. ICQ 456348027 [email protected]HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад
Сайту http://www.yachaynik.ru/ нужна статья на тему "Безопасность в Windows Vista" , где в частности надо рассмотреть работу с Защитником. Оплата 300 руб за статью Связь [email protected] ICQ 456348027Копирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад
Сайту http://www.yachaynik.ru/ требуется статья-обзор музыкального редактора Sound Forge 9 Заплачу 200 руб за статью. Оплата Web Money. Объем около 5000 знаков Связь по почте [email protected]Копирайтинг7 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужна статья для сайта http://www.yachaynik.ru/ на тему "Настройка соединения интернет с помощью Ethernet модема в UBUNTU" Заплачу 300 рублей. Статья должна быть подробная и доступна для понимания рядовому пользователю, решившему освоить Linux Писать [email protected]Копирайтинг5 заявокЗакрыт16 лет назад
Для начинающего своё развитие ресурса требуются авторы. На сегодняшний день требуется написать две статьи: 1. Обзор Office 2007 2. Работа в Cubase SX 3 Сайт находится по адресу: http://chaynikya.mylivepage.ru/ Ввиду скромности бюджета могу предложить 100 руб за ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт17 лет назад