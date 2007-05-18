В течении долгих лет я полагал, что женщина и компьютер - несовместимые вещи. Однако Елена меня убедила в обратном. Она с поразительной легкостью разобралась в вопросе, который даже на сегодняшний день волнует многих пользователей Windows Vista и написала замечательный материал, посвященный отключению пресловутого Защитника Windows. Елена - человек ответственный и честный. Поэтому очень рекомендую ее другим работодателям. А самой Елене желаю удачи в ее работе!!!