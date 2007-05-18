monach

Владимир Егоров monach

 
51 годРоссия/Санкт-Петербург
17 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка расширений

Разработка плагинов, модулей, компонентов для Joomla и Wordpress

WordPressJoomla

  • Статьи про телевидение

    Нужно 10 статей. Тематика - телевидение и все что с ним связано. Объем статьи - 3000-5000 знаков. Цена - 100 руб за статью. Статьи нужны для сайта http://www.anti-dom.ru Для связи писать [email protected]

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужна статья

    Нужна статья на тему: "Подключение и настройка спутникового телевидения у себя дома" а именно интересует подключение к пакету Триколор. Нужно объяснить во первых какие существуют пакеты русскоязычных каналов и почему Триколор предпочтительнее, потом нужно пошагово ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Шаблон для джумлы

    Есть сверстанная в HTML страничка. Нужно из нее сделать шаблон для джумлы. Могу заплатить 150 руб. Понимаю, что не деньги. Торговаться бессмысленно. ICQ 456348027 [email protected]

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужна статья

    Сайту http://www.yachaynik.ru/ нужна статья на тему "Безопасность в Windows Vista" , где в частности надо рассмотреть работу с Защитником. Оплата 300 руб за статью Связь [email protected] ICQ 456348027

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужна статья

    Сайту http://www.yachaynik.ru/ требуется статья-обзор музыкального редактора Sound Forge 9 Заплачу 200 руб за статью. Оплата Web Money. Объем около 5000 знаков Связь по почте [email protected]

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужна статья

    Нужна статья для сайта http://www.yachaynik.ru/ на тему "Настройка соединения интернет с помощью Ethernet модема в UBUNTU" Заплачу 300 рублей. Статья должна быть подробная и доступна для понимания рядовому пользователю, решившему освоить Linux Писать [email protected]

    LinuxUbuntu
    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Автор статей

    Для начинающего своё развитие ресурса требуются авторы. На сегодняшний день требуется написать две статьи: 1. Обзор Office 2007 2. Работа в Cubase SX 3 Сайт находится по адресу: http://chaynikya.mylivepage.ru/ Ввиду скромности бюджета могу предложить 100 руб за ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
Amely26
Елена 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$13
10 баллов
16 лет назад
Нужна статья
Очень хороший заказчик, оплата своевремено, и вообще приятно работать с такими людьми.
В течении долгих лет я полагал, что женщина и компьютер - несовместимые вещи. Однако Елена меня убедила в обратном. Она с поразительной легкостью разобралась в вопросе, который даже на сегодняшний день волнует многих пользователей Windows Vista и написала замечательный материал, посвященный отключению пресловутого Защитника Windows. Елена - человек ответственный и честный. Поэтому очень рекомендую ее другим работодателям. А самой Елене желаю удачи в ее работе!!!
Ответный отзыв
nick_denry
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$5
10 баллов
16 лет назад
Шаблон для джумлы
Хороший заказчик, легкое общение. Приятно было помочь человеку. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
Человек не просто сделал качественно работу, но буквально вытащил меня из тупиковой ситуации, грамотно проконсультировал и помог разобраться с системой управления контентом, настройкой шаблона и даже исправил мои собственные ошибки. В общем от меня - большое спасибо!
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