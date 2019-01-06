moneypost16

Здравствуйте, уважаемые разработчики! Нужен специалист по WordPress. Ориентировочный объёмработы: 1. Необходимо доработать и улучшить сайт (WordPress): [url=https://kurouskilab.com/]https://kurouskilab.com/[/url] 2. Раздел с новостями нужно оформить по примеруэтого сайта: [url=http://frontiera.chem.umn.edu/]http://frontiera.chem.umn.edu/[/url] 3. Поиск исследовательских проектов должен бытьсобран на одной странице. Пример: [url=http://frontiera.dl.umn.edu/research]http://frontiera.dl.umn.edu/research[/url] 4. Добавить фотогалерею, куда посетители ...