monitor1

Эм monitor1

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Фриланс только по праздникам и выходным!

Прикладное программирование: Delphi, C++

Веб-программирование: JS, Flash, PHP

P.S. Многие работы не подлежат демонстрации ввиду элементарности задач или же наоборот в целях соблюдения конфиденциальности

Отзывы заказчиков

madcow
Мадков 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Фотогалерея
Грамотный специалист, свое дело знает. Мои рекомендации.
Благодарю за честность. Серьезный, щедрый заказчик. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
smbody
38 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Перенести сайт
Михаил выполнил работу добросовестно, качественно и в срок. Хороший специалист, грамотный и приятный в общении человек.
Проект с четкими требованиями, выполнен, оплачен как договаривались. Все честно, спасибо.
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