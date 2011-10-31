Фриланс только по праздникам и выходным!
Прикладное программирование: Delphi, C++
Веб-программирование: JS, Flash, PHP
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
13 лет назад
Грамотный специалист, свое дело знает. Мои рекомендации.
Ответный отзыв
Благодарю за честность. Серьезный, щедрый заказчик. Всем рекомендую.
$1
10 баллов
14 лет назад
Михаил выполнил работу добросовестно, качественно и в срок. Хороший специалист, грамотный и приятный в общении человек.
Ответный отзыв
Проект с четкими требованиями, выполнен, оплачен как договаривались. Все честно, спасибо.