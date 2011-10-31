Перенести сайт

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Завершен13 заявок193 просмотра

с одного хостинга на другой, и настроить там все необходимое

чтобы работало как раньше

как понимаете, нужен ответственный исполнитель, т.к. отдадим полный доступ

укажите свою цену работы

14 лет назад
smbody
38 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

monitor1
Эм 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Михаил выполнил работу добросовестно, качественно и в срок. Хороший специалист, грамотный и приятный в общении человек.
Проект с четкими требованиями, выполнен, оплачен как договаривались. Все честно, спасибо.

Заявки фрилансеров

monitor1
Эм 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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