Требуется настроить Htaccess на сайте на джумле. Стоит компонент sh404Sef. Когда включен работает только главная. На остальных в логе:" Request exceeded the limit of 10 internal redirects due to probable configuration error. Use 'LimitInternalRecursion' ...
Перенести сайт
с одного хостинга на другой, и настроить там все необходимое
чтобы работало как раньше
как понимаете, нужен ответственный исполнитель, т.к. отдадим полный доступ
укажите свою цену работы
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Хостинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $50
Необходим фрилансер, который сможет помочь в выборе и установке хостинга в Германии и переносе на него корпоративной wiki (confluence). Бюджет 1500 рублей.Завершен14 лет назад
Есть впс с сайтом, который периодически падает с кодом 500. Хостер сказал, что причина в том что php работает в cgi режиме. Сказал надо Как вариант - переходить на apache worker и php-fpm. Или ...Хостинг13 заявокЗакрыт14 лет назад
есть мой сайт на джумле http://bodysport.com.ua нужно создать такой же сайт на новом домене http://bodysport.in.ua (домен уже куплен) джумлапак на старом сайте установлен. нужно тупо создать клона и натянуть на ...Хостинг4 заявкиЗакрыт14 лет назад
http://bodysport.com.ua есть сайт на джумле. нужно перенести его на новый хостинг, который нужно зарегить на меня. помочь оплатить за хостинг и за домен. сделать так, чтобы после переноса не было лагов. ...Завершен14 лет назад
Настройка удалённых рабочих столов Пользователей на Windows Server 2008 R2. Последующая тех. поддержка.Завершен14 лет назад
Есть 2 сайта сделанных на cms joomla. Они размещены в данный момент на бесплатном хостинге radyx.ru Необходимо их перенести на хостинг компании Мастерхост. Все доступы есть. От вас бюджет ...Завершен14 лет назад
Есть VPS от компании ht-systems с установленной ISP Manager. Необходимо настроить впс, то есть привязать к нему определенный домен, убедится что сайты на нем будут работать и т.д. Работа будет считаться выполненной ...Закрыт14 лет назад
нужно настроить nginx под в качестве кэширующего прокси сервера (front-end), сайт не сложный, 1. на разные папки/шаблоны урлов задать различные настройки для кэшей 2. убрать кэш для /admin/* и запросов с авторизированной ...Хостинг7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $7
Есть два сайта: Один находится в /test/web/ Второй /test/web/test/ Оба на джумле, юзают одну базу данных. После переноса с веб хостинга на впс (связка nginx+php-fpm+memcached) тот сайт, что находится в /test/web/ ...Завершен14 лет назад