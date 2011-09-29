Php работает в cgi режиме - необходимо исправить

Есть впс с сайтом, который периодически падает с кодом 500. Хостер сказал, что причина в том что php работает в cgi режиме. Сказал надо Как вариант - переходить на apache worker и php-fpm.

Или даже просто на mod_php, все быстрее будет.

Надо решить проблему малой кровью... Срочно!