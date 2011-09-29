есть мой сайт на джумле http://bodysport.com.ua нужно создать такой же сайт на новом домене http://bodysport.in.ua (домен уже куплен) джумлапак на старом сайте установлен. нужно тупо создать клона и натянуть на ...
Php работает в cgi режиме - необходимо исправить
Есть впс с сайтом, который периодически падает с кодом 500. Хостер сказал, что причина в том что php работает в cgi режиме. Сказал надо Как вариант - переходить на apache worker и php-fpm.
Или даже просто на mod_php, все быстрее будет.
Надо решить проблему малой кровью... Срочно!
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