Php работает в cgi режиме - необходимо исправить

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Закрыт13 заявок193 просмотра

Есть впс с сайтом, который периодически падает с кодом 500. Хостер сказал, что причина в том что php работает в cgi режиме. Сказал надо Как вариант - переходить на apache worker и php-fpm.

Или даже просто на mod_php, все быстрее будет.

Надо решить проблему малой кровью... Срочно!

ApachePHP
14 лет назад
giorgio
Говард 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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