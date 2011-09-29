Создать клон сайта

есть мой сайт на джумле

http://bodysport.com.ua

нужно создать такой же сайт на новом домене http://bodysport.in.ua (домен уже куплен) джумлапак на старом сайте установлен.

нужно тупо создать клона и натянуть на него новый шаблон.

с ув.