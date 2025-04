Требуется настроить Htaccess на сайте на джумле. Стоит компонент sh404Sef. Когда включен работает только главная. На остальных в логе:" Request exceeded the limit of 10 internal redirects due to probable configuration error. Use 'LimitInternalRecursion' to increase the limit if necessary. Use 'LogLevel debug' to get a backtrace.

Ошибка появилась после переноса на новый хостинг