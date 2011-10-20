Настроить .Htaccess

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Завершен1 заявка147 просмотров

Требуется настроить Htaccess на сайте на джумле. Стоит компонент sh404Sef. Когда включен работает только главная. На остальных в логе:" Request exceeded the limit of 10 internal redirects due to probable configuration error. Use 'LimitInternalRecursion' to increase the limit if necessary. Use 'LogLevel debug' to get a backtrace.

Ошибка появилась после переноса на новый хостинг

Joomla
14 лет назад
krt
64 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

mizer911
Михаил 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Все сделал за 5 минут. В качестве бонуса, между делом, настроил сео компонент. Рекомендую как специалиста и ответственного человека.
Доволен сотрудничеством! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

mizer911
Михаил 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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