moomi

Таля moomi

 
47 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Видеоролик

    Сделать видеоролик-клип   динамичный , интересный притягательный  на основе фотографий, видео ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Лэндинг, сайт

    Хочу переделать, или сделать новый как предыдущий лэндинг с несколькими  страницами.  Также нужны внутри система оформления заказа, но не инет-магазин.   Для начала лэндинг страницу

    Сайты «под ключ»51 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать описание товара ( косметика)

    Написать описание товара,  по картинкам  и примерному описанию :)  ( текст на корейском, но перевод не нужен, примерный смысл о чем  скажу  - надо красиво написать, правильно, со смыслом и вкусом  ) чтобы правдиво ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать видео презентацию

    Из имеющегося ролика материалов , сделать презентацию на русском о компании.  либо можно  перевод и Озвучка на русском, где-то сделать записи на видео на русском.  В дальнейшем хотелось  несколько роликов на ...

    Презентации22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

andruwwka
Андрей 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Видеоролик
Все хорошо
спасибо большое ! сделано классно! вполне , что нужно
Ответный отзыв
xarlamowa
Елена 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$7
10 баллов
7 лет назад
Написать описание товара ( косметика)
Заказчик с конкретными, но очень лояльными требованиями и доброжелательным отношением. Всем рекомендую!
Всем рекомендую! Елена все сделала в срок . все о чем договаривались.
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Masher_125
Мария 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$19
10 баллов
7 лет назад
Сделать грамотный перевод текста
Прекрасный заказчик! Рекомендую! Спасибо за сотрудничество!
Мария выполнила задание быстро,в срок, все сделано безупречно! Рекомендую.
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