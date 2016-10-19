Сделать видеоролик-клип динамичный , интересный притягательный на основе фотографий, видео ...
- Видеомонтаж1 исполнительЗавершен5 лет назад
Хочу переделать, или сделать новый как предыдущий лэндинг с несколькими страницами. Также нужны внутри система оформления заказа, но не инет-магазин. Для начала лэндинг страницуСайты «под ключ»51 заявкаЗакрыт5 лет назад
Написать описание товара, по картинкам и примерному описанию :) ( текст на корейском, но перевод не нужен, примерный смысл о чем скажу - надо красиво написать, правильно, со смыслом и вкусом ) чтобы правдиво ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
сделать грамотный перевод текста . С английского на русский. КосметикаПереводы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Из имеющегося ролика материалов , сделать презентацию на русском о компании. либо можно перевод и Озвучка на русском, где-то сделать записи на видео на русском. В дальнейшем хотелось несколько роликов на ...Презентации22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Написать тексты к товарам ( косметика, продукты здоровья, товары необходимости ) Тексты пиать не сильно большие, но достаточно много...Копирайтинг29 заявокЗакрыт9 лет назад