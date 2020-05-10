moonwalkervova

Владимир Горчаков moonwalkervova

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Настройка трафика рекламного кабинета Facebook&Instagram
  • Настройка рекламы в Facebook & Instagram за 10% от рекламного бюджета
  • Запуск рекламной кампании в короткие сроки
  • Расчет декомпозиции
  • Анализ воронки продаж
  • Индивидуальный подход
  • Ежедневная аналитика и внесение правок
  • Разработка креативной рекламы при необходимости (работаю с талантливыми дизайнерами)
Имеются успешные кейсы, прошел платное обучение, работаю под кураторством грамотных маркетологов, изучаю маркетинг-фундамент, всегда на связи. Пишите!
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$15/час
от $100от 2 дней
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