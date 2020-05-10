Настройка трафика рекламного кабинета Facebook&Instagram
- Настройка рекламы в Facebook & Instagram за 10% от рекламного бюджета
- Запуск рекламной кампании в короткие сроки
- Расчет декомпозиции
- Анализ воронки продаж
- Индивидуальный подход
- Ежедневная аналитика и внесение правок
- Разработка креативной рекламы при необходимости (работаю с талантливыми дизайнерами)
Портфолио
- Дизайн креативных рекламных баннеров84 просмотра
- Дизайн креативных рекламных баннеров80 просмотров
- Дизайн креативных рекламных баннеров90 просмотров
- Дизайн креативных рекламных баннеров86 просмотров
- Дизайн креативных рекламных баннеров67 просмотров
- Дизайн креативных рекламных баннеров62 просмотра
- Дизайн креативных рекламных баннеров64 просмотра
- Дизайн креативных рекламных баннеров63 просмотра
Социальные сети (SMM и SMO)
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$15/час
от $100от 2 дней
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