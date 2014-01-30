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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
9 лет назад
Положительно рекомендую
Ответный отзыв
Рекомендую к сотрудничеству.
$100
10 баллов
10 лет назад
Доволен сотрудничеством. Хороший специалист, качественная и быстрая работа. Сайт на Joomla. Доработали главную страницу сайта, адекватно отреагировал на изменения в ТЗ и цене за работу. Благодарен
Ответный отзыв
Приятно работать с данным человеком. Хорош в общении, всё вовремя заплатил. Сделали несколько доработок.
Баннеры
1 отзыв
$5/час
от $10
#256
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $50
#2380