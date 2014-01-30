morodona

Владислав morodona

 
26 летБеларусь/Минск
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Резюме:

Создание сайтов под ключ:

  • на CMS WordPress, ModX Evo/Revo;
  • на Laravel 5.x, Yii 2.
  • уникальный дизайн;
  • качественная верстка без нагрузки тяжеловесными фреймворками;
  • интеграция с различными API;
Быстро, качественно, недорого.
WordPressLaravelMODXYii
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Shmut
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Нарисовать баннер
Положительно рекомендую
Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
farmaceft
37 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Добавить меню на сайт Joomla
Доволен сотрудничеством. Хороший специалист, качественная и быстрая работа. Сайт на Joomla. Доработали главную страницу сайта, адекватно отреагировал на изменения в ТЗ и цене за работу. Благодарен
Приятно работать с данным человеком. Хорош в общении, всё вовремя заплатил. Сделали несколько доработок.
Ответный отзыв
Баннеры
1 отзыв
$5/час
от $10
#256
Дизайн сайтов
нет отзывов
$10/час
от $50
#2380