Монтаж различных видео
Уже несколько(5,5) лет усердно занимаюсь монтажом видео (Premier Pro & After Effects).
В силу возраста часто пользуюсь соц. сетями исходя из чего - имею понимания стиля визуального контента.
В резюме есть примеры работ на различные тематики.
Имею компьютер высокой мощности, возможен монтаж в 4к.
Некоторые примеры работ:
https://www.youtube.com/watch?v=FKDreFcrgNM&list=PLs4-MkoP6rhwI_nsWUCwgEnLoDx2KQUTF
Портфолио
- Быстрый монтаж видео разных типов42 просмотра
Отзывы заказчиков
$6
7 баллов
5 лет назад
Быстро, но как бы работа не выполнена - с ошибками, пришлось искать другого исполнителя.