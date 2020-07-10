Монтаж различных видео

Уже несколько(5,5) лет усердно занимаюсь монтажом видео (Premier Pro & After Effects).

В силу возраста часто пользуюсь соц. сетями исходя из чего - имею понимания стиля визуального контента.

В резюме есть примеры работ на различные тематики.

Имею компьютер высокой мощности, возможен монтаж в 4к.

Некоторые примеры работ:

https://www.youtube.com/watch?v=FKDreFcrgNM&list=PLs4-MkoP6rhwI_nsWUCwgEnLoDx2KQUTF