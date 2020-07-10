mrGrund

Виталий mrGrund

 
23 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Монтаж различных видео

Уже несколько(5,5) лет усердно занимаюсь монтажом видео (Premier Pro & After Effects). 

В силу возраста часто пользуюсь соц. сетями исходя из чего - имею понимания стиля визуального контента.

В резюме есть примеры работ на различные тематики.

Имею компьютер высокой мощности, возможен монтаж в 4к.

Некоторые примеры работ:

https://www.youtube.com/watch?v=FKDreFcrgNM&list=PLs4-MkoP6rhwI_nsWUCwgEnLoDx2KQUTF

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Отзывы заказчиков

Aleanza
Андрей 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$6
7 баллов
5 лет назад
Необходимо добавить в видео субтитры.
Быстро, но как бы работа не выполнена - с ошибками, пришлось искать другого исполнителя.