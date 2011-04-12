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Я против войны в Украине!
- Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт5 лет назад
- $50
Доделать диплом по менеджменту (организация рекламной деятельности банка), планирую отдать в печать работу завтра (23.04.2014) в обеденное времяРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим простой сайтик который представляет собой описание одного продукта а ниже будет форма заказа, при заполнении которой будет мне и покупателю на email приходить письмо о заказе.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Необходимо создать сайт инвестиционного проекта (HYIP) под ключ Основные особенности: переделанный голдкодерс SSL защита, DDoS, анонимный хостинг, домен Сайт должен быть двуязычным(англ и рус) с возможностью отключения рус (полностью, чтоб кнопка англ/рус исчезала). Админка на русском - Нет ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
13 лет назад
Отличный заказчик, четко поставил задачу, оплата в срок, приятно было поработать!
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