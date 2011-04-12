mr_Andrew

Андрей Иванов mr_Andrew

 
43 годаРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Описание профиля отсутствует

  • Создать простой сайт магазин

    Сайт: главная страница на ней немного описание  и фотки и крупные клавиши меню:Каталог Оплата доставкаСостав УходКонтакты корзинаВ каталоге фото , нажимаем на одну и открывается несколько фото ( еще 3-4 фото) описание Цена

    Сайты «под ключ»27 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Интернет магазин в виде простой формы заказа

    Необходим простой сайтик который представляет собой описание одного продукта а ниже будет форма заказа, при заполнении которой будет мне и покупателю на email приходить письмо о заказе.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание HYIP

    $500

    Необходимо создать сайт инвестиционного проекта (HYIP) под ключ Основные особенности: переделанный голдкодерс SSL защита, DDoS, анонимный хостинг, домен Сайт должен быть двуязычным(англ и рус) с возможностью отключения рус (полностью, чтоб кнопка англ/рус исчезала). Админка на русском - Нет ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
WeGeeks
Сергей 
33 годаАзербайджан
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
201 отзыв(-5)
$10
10 баллов
13 лет назад
Интернет магазин в виде простой формы заказа
Отличный заказчик, четко поставил задачу, оплата в срок, приятно было поработать!
Все отлично! Быстро и просто, то что нужно!
Ответный отзыв