Фрилансер с опытом работы в QA, знанием основ программирования и крепким пониманием всего процесса разработки ПО.

Профессионально занимаюсь QA на протяжении 3ёх лет. Сначала рядовым тестировщиком, затем QA team-lead.

Составление баг-репортов, тест-кейсов, управление тестировщиками, ведение, оценка и анализ проектов.

Ручное и автоматическое тестирование Web, Windows/Linux/MacOS, Mobile приложений. Полный цикл тестирования(GUI, нагрузочное, функциональное, стресс, регрессионное, объёмное).

Тестирование безопасности(стойкость паролей, жизнестойкость при DDoS атаках).

Рекомендации по юзабилити.

Сотрудничество и выполнение работ для крупных зарубежных и отечественных компаний: Cisco Systems Inc., Blackbaud Inc., Яндекс.

http://www.free-lance.ru/users/mr_blackmore