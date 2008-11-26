Никита Чернявский mr_blackmoremr_blackmore
NaN летБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Фрилансер с опытом работы в QA, знанием основ программирования и крепким пониманием всего процесса разработки ПО.
Профессионально занимаюсь QA на протяжении 3ёх лет. Сначала рядовым тестировщиком, затем QA team-lead.
Составление баг-репортов, тест-кейсов, управление тестировщиками, ведение, оценка и анализ проектов.
Ручное и автоматическое тестирование Web, Windows/Linux/MacOS, Mobile приложений. Полный цикл тестирования(GUI, нагрузочное, функциональное, стресс, регрессионное, объёмное).
Тестирование безопасности(стойкость паролей, жизнестойкость при DDoS атаках).
Рекомендации по юзабилити.
Сотрудничество и выполнение работ для крупных зарубежных и отечественных компаний: Cisco Systems Inc., Blackbaud Inc., Яндекс.
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Портфолио
- Тестирование Blackbaud Raiser's Edge232 просмотра
- Тестирование Blackbaud Financial Edge268 просмотров
- Тестирование Grants Management System (GMS)235 просмотров
- Тестирование интернет-магазина "Trixie and Peanut"232 просмотра
- Тестирование медицинского сайта Cogent223 просмотра
- Тестирование сервиса Bottlenotes249 просмотров
- Тестирование сайта Quinstreet244 просмотра
- Cisco Collateral Library205 просмотров
- Cisco Customer Tracker298 просмотров
- Cisco Win/Loss tool243 просмотра
- Cisco WPRT Tool241 просмотр
- Тестирование Cisco Webdiagnostics tool227 просмотров