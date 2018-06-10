Дизайнер-визуализатор интерьеров. Специалист по фото, ретуши и черчению.

Проектирование приспособлений, оснастки для станков (токарные, фрезерные, и др. . . а так же для слесарей)

Проектирование планировок, перепланировок, домов.

Выполнение чертежей в SolidWorks.

Выполнение 3D моделей отдельных обьектов/предметов (например: шкаф, ключ, планшет, кирпич, ванна...)

Выполнение 3D сцен, планировок квартир, интерьера, экстерьера. (визуализация реалистичного вида квартир)

Перевод сцены в виртуальное пространство (можно походить по будущей квартире, огороду... )

Обработка фотографий в Photoshop (ретушь, восстановление старых фото, перевод черно-белых в цветные фото, перевод старых негативов в позитив, дорисовка не достающих сегментов и др)