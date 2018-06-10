mr_vo89

Владимир mr_vo89

 
35 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Дизайнер-визуализатор интерьеров. Специалист по фото, ретуши и черчению.

Проектирование приспособлений, оснастки для станков (токарные, фрезерные, и др. . . а так же для слесарей)

Проектирование планировок, перепланировок, домов. 

Выполнение чертежей в SolidWorks. 

Выполнение 3D моделей отдельных обьектов/предметов (например: шкаф, ключ, планшет, кирпич, ванна...)

Выполнение 3D сцен, планировок квартир, интерьера, экстерьера. (визуализация реалистичного вида квартир)

Перевод сцены в виртуальное пространство (можно походить по будущей квартире, огороду... )

Обработка фотографий в Photoshop (ретушь, восстановление старых фото, перевод черно-белых в цветные фото, перевод старых негативов в позитив, дорисовка не достающих сегментов и др)

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Отзывы заказчиков

MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)
$80
10 баллов
7 лет назад
Доделать визаузизацию за небольшие деньги из того что есть
Человек профессионал высокого полета. Спасибо огромное. Должен ему 500р, скоро закину.
Заказчик адекватный, в работе проблем или неясностей не было. Заказчик четко знает чего хочет и может доходчиво это объяснить. Оплата без задержек. Было приятно поработать. Спасибо.
Ответный отзыв
Интерьеры и Экстерьеры
1 отзыв
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
3D-графика
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
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нет отзывов
от $20
от 4 дней
нет рейтинга
Машиностроение
нет отзывов
$2/час
от $5от 12 часов
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $2
от 2 часов
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$2/час
от $5от 12 часов
нет рейтинга
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