Дизайнер-визуализатор интерьеров. Специалист по фото, ретуши и черчению.
Проектирование приспособлений, оснастки для станков (токарные, фрезерные, и др. . . а так же для слесарей)
Проектирование планировок, перепланировок, домов.
Выполнение чертежей в SolidWorks.
Выполнение 3D моделей отдельных обьектов/предметов (например: шкаф, ключ, планшет, кирпич, ванна...)
Выполнение 3D сцен, планировок квартир, интерьера, экстерьера. (визуализация реалистичного вида квартир)
Перевод сцены в виртуальное пространство (можно походить по будущей квартире, огороду... )
Обработка фотографий в Photoshop (ретушь, восстановление старых фото, перевод черно-белых в цветные фото, перевод старых негативов в позитив, дорисовка не достающих сегментов и др)
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Портфолио
- Перепланировка 1к. в 2к. квартиру543 просмотра
Отзывы заказчиков
$80
10 баллов
7 лет назад
Человек профессионал высокого полета. Спасибо огромное. Должен ему 500р, скоро закину.
Ответный отзыв
Заказчик адекватный, в работе проблем или неясностей не было. Заказчик четко знает чего хочет и может доходчиво это объяснить. Оплата без задержек. Было приятно поработать. Спасибо.
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от $50
от 3 дней
нет рейтинга
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