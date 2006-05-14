$1000
Выполнение работы, согласно прилагаемому тех. заданию.
Прикладное ПО9 заявок
Закрыт
18 лет назад
ОАО "Ферроприбор" в лице дочерних предприятий: ООО "Нева-Феррит" и ООО "Магнит".
Производство электронных компонентов: магнитомягкие ферриты, магнитодиэлектрики, моточные изделия, постоянные магниты, герконовые датчики и т.д.
Выполнение работы, согласно прилагаемому тех. заданию.
Компании ООО "Нева-Феррит" требуется 1С-программист для выполнения доработки программы формирования плана производства и создания программы для учета движения материальных ресурсов. Подробности при встрече. Запись на собеседование по тел: +7 812 7417161. Константин.