mrharut

Гость mrharut

 
53 годаРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

ОАО "Ферроприбор" в лице дочерних предприятий: ООО "Нева-Феррит" и ООО "Магнит".

Производство электронных компонентов: магнитомягкие ферриты, магнитодиэлектрики, моточные изделия, постоянные магниты, герконовые датчики и т.д.

  • Програмист 1С

    $1000

    Компании ООО "Нева-Феррит" требуется 1С-программист для выполнения доработки программы формирования плана производства и создания программы для учета движения материальных ресурсов. Подробности при встрече. Запись на собеседование по тел: +7 812 7417161. Константин.

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад