mrvalidemara

Ирина Дружинина mrvalidemara

 
35 летМолдова/Кишинев
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Необходимо сверстать лендинг.

    $28

    Нужно оперативно сверстать лендинг в течение 24 часов, Стоимость 1700 руб.  Обязательно кроссбраузерно.  Скорость загрузки более 70, примеры работ прикрепляйте.  С кандидатами уже обсудим все подробности.

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищу дизайнера для лендинга, сфера -Кондиционирование воздуха

    $33

    Необходимо в короткий срок нарисовать дизайн сайта на тему – Кондиционирование воздуха.  Срок – до завтрашнего вечера по МСК. Стоимость 2000 руб.  Подробности обсудим  с конденсатами, свои работы обязательно прикладывайте при отклике на проект.  Фрилансерам, которые уже работали ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад