mrvalidemara

$28
Нужно оперативно сверстать лендинг в течение 24 часов, Стоимость 1700 руб. Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки более 70, примеры работ прикрепляйте. С кандидатами уже обсудим все подробности.
HTML-верстка15 заявок
Закрыт
6 лет назад
Нужно оперативно сверстать лендинг в течение 24 часов, Стоимость 1700 руб. Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки более 70, примеры работ прикрепляйте. С кандидатами уже обсудим все подробности.
Необходимо в короткий срок нарисовать дизайн сайта на тему – Кондиционирование воздуха. Срок – до завтрашнего вечера по МСК. Стоимость 2000 руб. Подробности обсудим с конденсатами, свои работы обязательно прикладывайте при отклике на проект. Фрилансерам, которые уже работали ...