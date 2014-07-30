Красильникова Ольга Владимировна
Год рождения: 1981
Семейное положение: замужем
Место проживания :Оренбургская область г. Сорочинск ул.Ялтинская д.40
Телефон:89228046116
Email:[email protected]
Образование:1998-2000-Бузулукский Финансово-Экономический колледж специальность «Финансист» специализация «Налоги и налогообложение»
2000-2004-Оренбургский Государственный Аграрный Университет экономический факультет специализация «Бухгалтерский учет , анализ и аудит»
Опыт профессиональной и трудовой деятельности:
2013-по настоящее время -ООО «Спутник» ( УСН,ОСНО транспортные услуги)-главный бухгалтер
2012-2013-Сорочинское районное потребительское общество( УСН,ОСНО,ЕНВД)-заместитель главного бухгалтера
2011-2012-ООО «СТП» ведущий специалист планово-экономического отдела
Основные обязанности:
• Планирование технико-экономических показателей
• Составление перспективных и годовых планов с необходимыми расчетами экономической эффективности и контроль за осуществлением предусмотренных в них мероприятий
• Разработка отдельных разделов Бизнес- плана
• Расчёт портфеля инвестиционных проектов
• Осуществление экономических расчётов для заключения договоров
• Составление в установленные сроки разовой и периодической отчетности и аналитических форм для внешних и внутренних пользователей
• Контроль соответствия фактического экономического эффекта от осуществления инвестиционных вложений плановому
2006-2010-Сорочинское отделение №4235 Поволжского банка Сбербанка России» инспектор сектора сопровождения и оформления банковских операций по кредитам юридических и физических лиц»
Основные обязанности
• оформлениe договоров обеспечения;
• формирование резервов на возможные потери по ссудам, РВП;
• ведение досье;
• ввод в базу данных всех параметров кредитных и обеспечительных договоров, договоров на предоставление банковских гарантий и кредитных договоров;
• отслеживание операций по выдаче/погашению кредитов, уплате процентов, комиссий и штрафов, учету банковских гарантий и сумм, выплаченных по указанным гарантиям, учету обеспечения;
• формирование резервов на возможные потери по ссудной задолженности;
• начисление процентов по ссудной задолженности;
• контроль за своевременностью погашения задолженности по кредитным договорам (соблюдение графиков погашения основного долга, уплаты процентов и комиссий);
• сопровождение и отражение в бухучете задолженнности по проблемным кредитам (в случаях конкурсного производства, банкротства и т. д. в соответствии с решениями/определениями арбитражного суда; отражение и учет признанных судом процентов, пеней, резервирование указанной задолженности);
• ответы на запросы аудиторов;
• ежегодное формирование писем на подтверждение остатков по ссудным счетам, предоставление в отдел отчетности информации об объемах подтвержденных остатков;
• Знание законодательства в сфере кредитования: 254 - П, 283 - П, 39 - П, 54 - П, 385 - П (в части кредитных операций).
• Ф117, 118, 125, 128, 302, 155
2005-2006-Оренбургский филиал ОАО «Волгателеком» бухгалтер по заработной плате
Основные обязанности:
• Прием, анализ и контроль табелей учета рабочего времени
• Начисление заработных плат работникам предприятия, осуществление контроля над расходованием фонда оплаты труда;
• Регистрация бухгалтерских проводок и их разноска
• Составление периодической отчетности по ЕСН
• Регистрация и разноска проводок по расчетам с подотчетными лицами
Другие навыки и знания :
• ПК на уровне опытного пользователя (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, 1С Предприятие 8, 1С Бухгалтерия8)
• Опыт работы с программным обеспечением банков
• Знание порядка разработки бизнес-планов
• Знание планово-учетной документации
• Методы экономического анализа и учета показателей деятельности предприятия и его подразделов