Главный бухгалтер с опытом ОСНО,УСН,ЕНВД

Красильникова Ольга Владимировна

Год рождения: 1981

Семейное положение: замужем

Место проживания :Оренбургская область г. Сорочинск ул.Ялтинская д.40

Телефон:89228046116

Email:[email protected]

Образование:1998-2000-Бузулукский Финансово-Экономический колледж специальность «Финансист» специализация «Налоги и налогообложение»

2000-2004-Оренбургский Государственный Аграрный Университет экономический факультет специализация «Бухгалтерский учет , анализ и аудит»

Опыт профессиональной и трудовой деятельности:

2013-по настоящее время -ООО «Спутник» ( УСН,ОСНО транспортные услуги)-главный бухгалтер

2012-2013-Сорочинское районное потребительское общество( УСН,ОСНО,ЕНВД)-заместитель главного бухгалтера

2011-2012-ООО «СТП» ведущий специалист планово-экономического отдела

Основные обязанности:

• Планирование технико-экономических показателей

• Составление перспективных и годовых планов с необходимыми расчетами экономической эффективности и контроль за осуществлением предусмотренных в них мероприятий

• Разработка отдельных разделов Бизнес- плана

• Расчёт портфеля инвестиционных проектов

• Осуществление экономических расчётов для заключения договоров

• Составление в установленные сроки разовой и периодической отчетности и аналитических форм для внешних и внутренних пользователей

• Контроль соответствия фактического экономического эффекта от осуществления инвестиционных вложений плановому

2006-2010-Сорочинское отделение №4235 Поволжского банка Сбербанка России» инспектор сектора сопровождения и оформления банковских операций по кредитам юридических и физических лиц»

Основные обязанности

• оформлениe договоров обеспечения;

• формирование резервов на возможные потери по ссудам, РВП;

• ведение досье;

• ввод в базу данных всех параметров кредитных и обеспечительных договоров, договоров на предоставление банковских гарантий и кредитных договоров;

• отслеживание операций по выдаче/погашению кредитов, уплате процентов, комиссий и штрафов, учету банковских гарантий и сумм, выплаченных по указанным гарантиям, учету обеспечения;

• формирование резервов на возможные потери по ссудной задолженности;

• начисление процентов по ссудной задолженности;

• контроль за своевременностью погашения задолженности по кредитным договорам (соблюдение графиков погашения основного долга, уплаты процентов и комиссий);

• сопровождение и отражение в бухучете задолженнности по проблемным кредитам (в случаях конкурсного производства, банкротства и т. д. в соответствии с решениями/определениями арбитражного суда; отражение и учет признанных судом процентов, пеней, резервирование указанной задолженности);

• ответы на запросы аудиторов;

• ежегодное формирование писем на подтверждение остатков по ссудным счетам, предоставление в отдел отчетности информации об объемах подтвержденных остатков;

• Знание законодательства в сфере кредитования: 254 - П, 283 - П, 39 - П, 54 - П, 385 - П (в части кредитных операций).

• Ф117, 118, 125, 128, 302, 155

2005-2006-Оренбургский филиал ОАО «Волгателеком» бухгалтер по заработной плате

Основные обязанности:

• Прием, анализ и контроль табелей учета рабочего времени

• Начисление заработных плат работникам предприятия, осуществление контроля над расходованием фонда оплаты труда;

• Регистрация бухгалтерских проводок и их разноска

• Составление периодической отчетности по ЕСН

• Регистрация и разноска проводок по расчетам с подотчетными лицами

Другие навыки и знания :

• ПК на уровне опытного пользователя (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, 1С Предприятие 8, 1С Бухгалтерия8)

• Опыт работы с программным обеспечением банков

• Знание порядка разработки бизнес-планов

• Знание планово-учетной документации

• Методы экономического анализа и учета показателей деятельности предприятия и его подразделов