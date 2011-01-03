muchacha20

Ксения muchacha20

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Реферат по истории отеч. гос-ва и права
Ксения своевременно все оплатила, все время была на связи, словом, никаких проблем за время сотрудничества не возникало. Рекомендую Ксению как хорошего заказчика!
Ольга хорошо справилась с работой,с учетом всех указанных требований и в обговоренный срок.
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