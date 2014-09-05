musketeer

Александр musketeer

 
37 летРоссия/Самара
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Личный кабинет сайта с интеграцией с 1С-базой и фильтрами.

    Скоро будет готов Landing Page на html для агентства по аренде квартир. К этому сайту нужно будет сделать личный кабинет. Описываю ситуацию: - Есть 1С-база. В ней до 10 столбцов (этаж, этажность, число комнат, район, ...

    MySQLHTML
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт для розничного магазина вин.

    $250

    ТЗ https://yadi.sk/i/aQoKMLSpbg8Lw Макет сайта https://yadi.sk/i/Q1GCIu55bfNm4 Дизайн сайта https://yadi.sk/d/09wFKyz9bg6ts Все материалы к сайту https://yadi.sk/d/UupcuXP0bfHnw Сайт выполнять на WorsPress. Когда проект сделаете окончательно, ещё раз посмотрю. И, возможно, будут незначительные изменения, если мы друг друга недопоняли. А, возможно, всё сразу будет, как ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн сайта.

    $250

    Задание https://yadi.sk/i/GK-7DGAYbTg8e Макет сайта https://yadi.sk/i/w2mAo9uvbTg7F Все материалы к сайту https://yadi.sk/d/fpTii-fAbRJXh Делается один вариант дизайна. Но могут быть 3-4 небольшие правки. Можно использовать иконки FontAwesome http://fontawesome.io/icons/ или нарисовать свои. В ходе выполнения проекта нужно будет ежедневно показывать мне результат за день. ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Вёрстка, программирование Интернет-магазина.

    $250

    Нужно создать простой Интернет-магазин по продаже автоаксессуаров. Вёрстка, программирование и заполнение товарами. Дизайн уже утверждён вот такой http://livedemo00.template-help.com/prestashop_49054/ Однако структура сайта будет немного другой (как в макете). Нарисованный макет сайта: https://yadi.sk/d/hIYwDDv-b4vC3 Категории товаров: yadi.sk/i/8vrQFoQ2aQiys Список товаров: yadi.sk/i/CKsR3GhraQiz8 То есть элементов на ...

    Карточки товаров
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интеграция сайта на Битриксе с 1С.

    Разрабатываются два Интернет-магазина на "1С-Битрикс - Малый бизнес". Товаров в первом около 10 тыс; во втором - около 100 тыс. Нужно, чтобы товары из базы 1С попали на сайты. Впоследствии Интернет-магазины и 1С должны синхронизироваться. Пишите ...

    БитриксСайт на Битрикс1С-Битрикс
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
alex_zavi
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$220
10 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта.
Работать над задачей было легко и приятно. Идеально составленное ТЗ и быстрая обратная связь, своевременная и полная оплата - отличные черты этого заказчика. Буду рад новому сотрудничеству.
Дизайн получился отличный) Когда обращался к Александру, то не представлял, как всё будет выглядеть. У меня своя веб-студия, и дизайн этого сайта я заказывал для своего клиента. Поэтому мне было важно 2 вещи: чтобы дизайн был продающим, и чтобы он понравился заказчику. И в том, и в другом дизайн оказался на высоте! В следующий раз снова буду заказывать дизайн сайта у Александра)
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