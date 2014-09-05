Дизайн получился отличный) Когда обращался к Александру, то не представлял, как всё будет выглядеть. У меня своя веб-студия, и дизайн этого сайта я заказывал для своего клиента. Поэтому мне было важно 2 вещи: чтобы дизайн был продающим, и чтобы он понравился заказчику. И в том, и в другом дизайн оказался на высоте! В следующий раз снова буду заказывать дизайн сайта у Александра)