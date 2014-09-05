Скоро будет готов Landing Page на html для агентства по аренде квартир. К этому сайту нужно будет сделать личный кабинет. Описываю ситуацию: - Есть 1С-база. В ней до 10 столбцов (этаж, этажность, число комнат, район, ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $250
ТЗ https://yadi.sk/i/aQoKMLSpbg8Lw Макет сайта https://yadi.sk/i/Q1GCIu55bfNm4 Дизайн сайта https://yadi.sk/d/09wFKyz9bg6ts Все материалы к сайту https://yadi.sk/d/UupcuXP0bfHnw Сайт выполнять на WorsPress. Когда проект сделаете окончательно, ещё раз посмотрю. И, возможно, будут незначительные изменения, если мы друг друга недопоняли. А, возможно, всё сразу будет, как ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $250
Задание https://yadi.sk/i/GK-7DGAYbTg8e Макет сайта https://yadi.sk/i/w2mAo9uvbTg7F Все материалы к сайту https://yadi.sk/d/fpTii-fAbRJXh Делается один вариант дизайна. Но могут быть 3-4 небольшие правки. Можно использовать иконки FontAwesome http://fontawesome.io/icons/ или нарисовать свои. В ходе выполнения проекта нужно будет ежедневно показывать мне результат за день. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $250
Нужно создать простой Интернет-магазин по продаже автоаксессуаров. Вёрстка, программирование и заполнение товарами. Дизайн уже утверждён вот такой http://livedemo00.template-help.com/prestashop_49054/ Однако структура сайта будет немного другой (как в макете). Нарисованный макет сайта: https://yadi.sk/d/hIYwDDv-b4vC3 Категории товаров: yadi.sk/i/8vrQFoQ2aQiys Список товаров: yadi.sk/i/CKsR3GhraQiz8 То есть элементов на ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Разрабатываются два Интернет-магазина на "1С-Битрикс - Малый бизнес". Товаров в первом около 10 тыс; во втором - около 100 тыс. Нужно, чтобы товары из базы 1С попали на сайты. Впоследствии Интернет-магазины и 1С должны синхронизироваться. Пишите ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт9 лет назад