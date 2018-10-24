muskuls

Рафаэль muskuls

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Веб разроботчик

Занимаюсь  программированием на процедурном языке php, версткой сайтов . Верстка любой сложности. На php создал уже блог, небольшой сайт с вакансиями с подходящим функционалом и дизайном похожим на авито.

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

soft-guru
Кирилл 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Переименовать согласно правилу 144 картинки
Всё сделано довольно быстро и всего одна маленькая ошибка. Результатом доволен
Вообщем рекомендую заказчика понятное задание, как сделал задание в тот же день получил деньги.
Ответный отзыв