Веб разроботчик
Занимаюсь программированием на процедурном языке php, версткой сайтов . Верстка любой сложности. На php создал уже блог, небольшой сайт с вакансиями с подходящим функционалом и дизайном похожим на авито.
Действие аккаунта приостановлено!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Всё сделано довольно быстро и всего одна маленькая ошибка. Результатом доволен
Ответный отзыв
Вообщем рекомендую заказчика понятное задание, как сделал задание в тот же день получил деньги.