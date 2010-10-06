Обратился к Илье по поводу настроек rss под яндекс. Что могу сказать остался весьма доволен, так как Илья выполнил всю работу в оговоренный срок и даже раньше, провел консультацию объяснил некоторые моменты которые мне очень далеки причем сделал это мастерски. Огромное Вам спасибо. Взял на заметку как очень талантливого и ответственного работника. Рекомендую всем! Обязательно еще обращусь. Удачи вам Илья!