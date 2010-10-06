musulman

Руслан Исмаилов musulman

 
35 летКазахстан/Актау
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад

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  • Поправить кеширование UMI.CMS

    Приветствую. У нас есть пациент lada.kz после установки eAccelerator и обновления движки до: Редакция системы UMI.CMS Pro Commerce Дата последнего обновления 2010-10-06 10:55:27 Версия системы 2.8.1.3 Номер сборки 15820 Драйвер БД mysql ---- Появляются кое какие проблемы, например сейчас для обычных гостей кешируются дата 15 числа. Остальное при общение. Всем ...

    MySQL
    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разобраться с rss в UMI.CMS

    Здравствуйте уважаемые. Вообщем нужна разобратся с РСС подпиской что нужно сделать: 1. Объединить ленты 2. Обратите также внимание на то, что в полном тексте не должны содержаться название источника и дата/время сообщения: &lt;p&gt;АСТАНА, 9 июл &amp;ndash; ИА Новости-Казахстан. Кроме того, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
ilyarsoftware
Илья 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 отзывов
$30
10 баллов
13 лет назад
Разобраться с rss в UMI.CMS
Руслан идеальный заказчик потому что понимает составление технического задания важная часть решения задачи, на которую необходимо выделять отдельное время и ресурсы.
Обратился к Илье по поводу настроек rss под яндекс. Что могу сказать остался весьма доволен, так как Илья выполнил всю работу в оговоренный срок и даже раньше, провел консультацию объяснил некоторые моменты которые мне очень далеки причем сделал это мастерски. Огромное Вам спасибо. Взял на заметку как очень талантливого и ответственного работника. Рекомендую всем! Обязательно еще обращусь. Удачи вам Илья!
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