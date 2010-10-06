Требуется уми программист, для периодической работы по сайту. Контакты: аська 279265504 скайп from_aq ( ! )
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- Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Приветствую. У нас есть пациент lada.kz после установки eAccelerator и обновления движки до: Редакция системы UMI.CMS Pro Commerce Дата последнего обновления 2010-10-06 10:55:27 Версия системы 2.8.1.3 Номер сборки 15820 Драйвер БД mysql ---- Появляются кое какие проблемы, например сейчас для обычных гостей кешируются дата 15 числа. Остальное при общение. Всем ...Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте уважаемые. Вообщем нужна разобратся с РСС подпиской что нужно сделать: 1. Объединить ленты 2. Обратите также внимание на то, что в полном тексте не должны содержаться название источника и дата/время сообщения: <p>АСТАНА, 9 июл &ndash; ИА Новости-Казахстан. Кроме того, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
13 лет назад
Руслан идеальный заказчик потому что понимает составление технического задания важная часть решения задачи, на которую необходимо выделять отдельное время и ресурсы.
Ответный отзыв
Обратился к Илье по поводу настроек rss под яндекс. Что могу сказать остался весьма доволен, так как Илья выполнил всю работу в оговоренный срок и даже раньше, провел консультацию объяснил некоторые моменты которые мне очень далеки причем сделал это мастерски. Огромное Вам спасибо. Взял на заметку как очень талантливого и ответственного работника. Рекомендую всем! Обязательно еще обращусь. Удачи вам Илья!