mvaallery

Валерий mvaallery

 
44 годаРоссия/Краснодар
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
bashmakovnikita
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Создание ТЗ по образцу на базе кратких требований
Валерий выполнил работу четко и в срок в условиях жестких дедлайнов. При этом продемонстрировал понимание технических аспектов и креативность.
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