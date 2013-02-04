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Валерий
mvaallery
mvaallery
44 года
Россия
/
Краснодар
11 лет на
фриланс
-бирже
Был
4 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
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Никита Башмаков
bashmakovnikita
34 года
Россия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
$250
10 баллов
11 лет назад
Создание ТЗ по образцу на базе кратких требований
Валерий выполнил работу четко и в срок в условиях жестких дедлайнов. При этом продемонстрировал понимание технических аспектов и креативность.
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