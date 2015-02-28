myisfrom

Юрий Приман myisfrom

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Адаптивная уникальная (ручная) html-верстка
HTML
Задача поставлена четко и ясно. Быстрая проверка работы, и незамедлительная оплата. Рекомендую!
Профессиональный и качественный подход к работе, четкое согласование всех деталей и соблюдение сроков, а также терпеливое и уважительное отношение к заказчику. Сотрудничество на высоком уровне!
Ответный отзыв
Sk-don
Сергей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$25
10 баллов
10 лет назад
На простой скрипт натянуть дизайн html-сайта
HTML
Все отлично. Приятно было работать с заказчиком. Четко поставленная задача, своевременная оплата.
Всё отлично! Взаимопонимание на высшем уровне, профессиональные решения, всегда всё в оговоренные сроки. Намечено долгосрочное сотрудничество.
Ответный отзыв
dimaasus
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Адаптивная html-верстка
HTML
Очень приятный в общении заказчик! Своевременная оплата, все по договоренности. Буду рад сотрудничать снова.
Отличная работа, оригинальные решения, полное взаимопонимание! Все пожелания учтены, всё сделано в заявленные сроки и даже раньше! Я весьма доволен и благодарен :) А также заинтересован в долгосрочном сотрудничестве!
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