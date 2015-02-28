Необходимо по простому исходнику (макету) сделать html-верстку руками (не программой) одной страницы. Верстка нужна резиновая под основные браузеры ПК и их популярные версии, а также адаптивная под планшеты и мобильные устройства.
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- $30HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $30
Необходимо на простой скрипт интернет-магазина натянуть дизайн html-сайта из 1-ой страницы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $30
Необходимо по макету из 2-х страниц сделать html-верстку также 2-х страниц сайта - главную и 1 внутреннюю. Верстка необходима "резиновая", т е адаптивная под различные пк, планшеты и мобильные устройства.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Необходимо к простому html-сайту на европейском рынке привязать биллинг покупок, т е платежную систему. А также необходимо дополнительно создать таблицы продуктов на внутренних страницах html-сайта.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $20
Необходимо по простому исходнику (макету) сделать резиновую, а лучше адаптивную под мобильные версии HTML-верстку.HTML-верстка34 заявкиЗакрыт10 лет назад
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HTML
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