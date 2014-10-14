naqita

Никита Клещ naqita

 
31 годУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Продающий текст на landing page

    $25

    http://pixfort.com/landing/flatpack/8_ecourse/8_ecourse.html вот шаблон на который необходимо ориентироваться. Будет примерно такое кол-во символов. Продукт который будет продаваться "пушистик байла" - можете посмотреть в интернете.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Баннеры

    Нужно 4 баннера, 2 флэш 2 обычных. тема: вакуумные подьемники видео можно посмотреть тут tawi.com.ua преимущества подьемников: могут заменить 3 рабочих до одного не бухают не опаздывают быстро окупаются может работать даже женщина один вариант с тонким юмором, второй более сдержаный для более ...

    Баннерынет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интернет-магазин

    скоро будет сайт с каминами его нужно полностью наполнить. С описаниями, преимуществами товара. Разделы доставка и оплата, о нас и тд. все разделы должны быть с абзацами, граммотно написаны и тд. какие сроки. похожий сайт http://teploformat.ua/

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад