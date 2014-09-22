Художественная обработка и ретушь фотографий
Художественная ретушь и коррекция любых недостатков Ваших фотографий: исправление дефектов кожи, омоложение, удаление эффекта красных глаз, удаление целлюлита, моментальный загар.
Оплата услуги - после предпросмотра отретушированного изображения, цена оговаривается и зависит от качества, количества фотографий и Ваших пожеланий.
Оплата производится на карту Приват Банка либо через Webmoney.
Срок выполнения - 1-3 дня (в зависимости от загруженности и сложности заказа).
К обработке принимаются качественные цифровые фото.
Передача всех файлов осуществляется через интернет.
Портфолио
- Примеры ретуши фото242 просмотра
Обработка фотографий
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