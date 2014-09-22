Художественная обработка и ретушь фотографий

Художественная ретушь и коррекция любых недостатков Ваших фотографий: исправление дефектов кожи, омоложение, удаление эффекта красных глаз, удаление целлюлита, моментальный загар.

Оплата услуги - после предпросмотра отретушированного изображения, цена оговаривается и зависит от качества, количества фотографий и Ваших пожеланий.

Оплата производится на карту Приват Банка либо через Webmoney.

Срок выполнения - 1-3 дня (в зависимости от загруженности и сложности заказа).

К обработке принимаются качественные цифровые фото.

Передача всех файлов осуществляется через интернет.