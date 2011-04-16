nastUlya

Светлана nastUlya

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

- Чертежи, схемы (Autocad);

- Рисунки, иллюстрации (Photoshop, CorelDRAW).

Работаю по следующей схеме: Согласование ТЗ, сроков и стоимости - Предоплата 50% - Выполнение (по ходу работы возможно внесение поправок) - Утверждение - Окончательная оплата - Отправка исходников.

Схема оплаты: Webmoney (WMR).

Отзывы заказчиков

SamyRai
Дамир 
34 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
$20
10 баллов
14 лет назад
Отрисовать картинки в Corel Draw
Не смотря на то, что, не сразу договорились о сумме, потом вся работа была сделано очень качественно и в срок, спасибо за сотрудничество! Редакция осталась довольна!
Ruslala
39 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Отрисовать герб
Спасибо Светлане - результат очень порадовал. а главное -быстро)10 баллов))