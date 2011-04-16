- Чертежи, схемы (Autocad);
- Рисунки, иллюстрации (Photoshop, CorelDRAW).
Работаю по следующей схеме: Согласование ТЗ, сроков и стоимости - Предоплата 50% - Выполнение (по ходу работы возможно внесение поправок) - Утверждение - Окончательная оплата - Отправка исходников.
Схема оплаты: Webmoney (WMR).
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
14 лет назад
Не смотря на то, что, не сразу договорились о сумме, потом вся работа была сделано очень качественно и в срок, спасибо за сотрудничество! Редакция осталась довольна!
$1
10 баллов
14 лет назад
Спасибо Светлане - результат очень порадовал. а главное -быстро)10 баллов))