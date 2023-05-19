nastasiyazhk

Анастасия nastasiyazhk

 
31 годЧехия/Прага
год на фриланс-бирже
Была
18 дней назад
UI/UX design

Привет!

Меня зовут Настя, я беларуска, сейчас живу в Праге. По образованию я музыкант, 7 лет работала в Театре оперы и балета Беларуси.

Пунктуальность и ответственность

Я люблю всё доводить до конца и никогда не останавливаюсь перед трудностями. Количество правок не ограничено, если хотите что-то поправить - я сделаю. Качественно и честно выполняю любую работу.

Что я умею?

Дизайн сайта, лендинга, редизайн сайта.

Работаю в Figma, Photoshop.

Адаптивный дизайн, прототипирование, моушн-дизайн и параллакс-эффект.

Оплата

Revolut / Mastercard / Visa / PayPal

Дизайн сайтаРедизайн сайтаFigmaPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
17%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
Dostigatora
Алексей 
43 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
7 месяцев назад
Дизайн одностраничного сайта
Симпатичный, гармоничный вариант, к сожалению не подошел по концепции. Спасибо за работу!
Спасибо за возможность поучаствовать в конкурсе!
Ответный отзыв