UI/UX design

Привет!

Меня зовут Настя, я беларуска, сейчас живу в Праге. По образованию я музыкант, 7 лет работала в Театре оперы и балета Беларуси.

Пунктуальность и ответственность

Я люблю всё доводить до конца и никогда не останавливаюсь перед трудностями. Количество правок не ограничено, если хотите что-то поправить - я сделаю. Качественно и честно выполняю любую работу.

Что я умею?

Дизайн сайта, лендинга, редизайн сайта.

Работаю в Figma, Photoshop.

Адаптивный дизайн, прототипирование, моушн-дизайн и параллакс-эффект.

Оплата

Revolut / Mastercard / Visa / PayPal