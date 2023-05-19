UI/UX design
Привет!
Меня зовут Настя, я беларуска, сейчас живу в Праге. По образованию я музыкант, 7 лет работала в Театре оперы и балета Беларуси.
Пунктуальность и ответственность
Я люблю всё доводить до конца и никогда не останавливаюсь перед трудностями. Количество правок не ограничено, если хотите что-то поправить - я сделаю. Качественно и честно выполняю любую работу.
Что я умею?
Дизайн сайта, лендинга, редизайн сайта.
Работаю в Figma, Photoshop.
Адаптивный дизайн, прототипирование, моушн-дизайн и параллакс-эффект.
Оплата
Revolut / Mastercard / Visa / PayPal
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
17%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
- Cake delivery app3 просмотра
- Страховая компания1 просмотр
- Редизайн сайта8 просмотров
- Редизайн сайта8 просмотров
- Прототипирование редизайна сайта в Figma6 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
7 месяцев назад
Симпатичный, гармоничный вариант, к сожалению не подошел по концепции. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Спасибо за возможность поучаствовать в конкурсе!