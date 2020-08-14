Занимаюсь графическим дизайном. Разрабатываю визитки, портреты, пригласительные, логотипы. Помогаю в оформлении инстаграма. Пишу тексты, работала с известными блогерами-миллионниками, писала рекламные посты и подачу для видео. Пишу песни, биты, озвучиваю видео. Также монтирую видеоролики. Примеры работ отправляю по запросу.