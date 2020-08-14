nastyafateeva

Анастасия Фатеева nastyafateeva

 
23 годаРоссия/Екатеринбург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Занимаюсь графическим дизайном. Разрабатываю визитки, портреты, пригласительные, логотипы. Помогаю в оформлении инстаграма. Пишу тексты, работала с известными блогерами-миллионниками, писала рекламные посты и подачу для видео. Пишу песни, биты, озвучиваю видео. Также монтирую видеоролики. Примеры работ отправляю по запросу.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
uliana_ast
Ульяна 
36 летРоссия
4 года в сервисе
Была
4 часа назад
$5
10 баллов
3 года назад
Одна фотография от девушки
Результатом довольна, так как работа сделана хорошо и в срок.
Задание понравилось, заказчик всё время был на связи! Спасибо за приятное сотрудничество.
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