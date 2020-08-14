Занимаюсь графическим дизайном. Разрабатываю визитки, портреты, пригласительные, логотипы. Помогаю в оформлении инстаграма. Пишу тексты, работала с известными блогерами-миллионниками, писала рекламные посты и подачу для видео. Пишу песни, биты, озвучиваю видео. Также монтирую видеоролики. Примеры работ отправляю по запросу.
Действие аккаунта приостановлено!
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Составление ленты и сторис в Instagram81 просмотр
- Примеры логотипов87 просмотров
- Работы в иллюстраторе105 просмотров
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
Результатом довольна, так как работа сделана хорошо и в срок.
Ответный отзыв
Задание понравилось, заказчик всё время был на связи! Спасибо за приятное сотрудничество.