Образование высшее, продолжаю обучение в аспирантуре.
Специальность - ботаника. Офлайн публикуюсь в научных изданиях.
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
12 лет назад
Анастасия отлично справилась с работой!
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик. Достойная оплата за работу. Рекомендую!
$13
10 баллов
12 лет назад
Отличная работа, спасибо!
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик и оперативная оплата. Рекомендую!
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 1 дня
#581
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#791
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2054