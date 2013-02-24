nastyalitvinova

Анастасия nastyalitvinova

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Образование высшее, продолжаю обучение в аспирантуре.

Специальность - ботаника. Офлайн публикуюсь в научных изданиях.

[email protected]

Отзывы заказчиков

andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$6
10 баллов
12 лет назад
Качественная статья - Картинки на рабочий стол
Анастасия отлично справилась с работой!
Прекрасный заказчик. Достойная оплата за работу. Рекомендую!
Ответный отзыв
Cablemaster
Дмитрий 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$13
10 баллов
12 лет назад
Редактирование списка
Отличная работа, спасибо!
Прекрасный заказчик и оперативная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
от $1
от 1 дня
#581
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#791
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2054