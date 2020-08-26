Режиссер монтажа

Я работаю режиссёром монтажа 6 лет. Есть опыт монтажа как репортажных динамичных роликов, промо-роликов, так и телевизионных ток-шоу.

Мне 23 года. Без мужа/детей/котов, так что достаточно много времени могу уделять работе. Есть мощный ноутбук и высокоскоростной интернет.

Работаю в Premiere Pro, Photoshop, немного в After Effects.

Я очень коммуникабельна, работала с разными заказчиками, так что, можете не сомневаться, точно смогу найти с Вами общий язык и выполнить проект на высшем уровне ;)