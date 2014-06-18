Центр компьютерного обучения "Перспектива-XXI век" ищет web-дизайнера. Мы ищем исполнителя для редизайна сайта perspectiva.ua Необходим редизайн страниц Школы дизайна perspectiva.ua: http://www.perspectiva.ua/schedule.html http://www.perspectiva.ua/prajs.html http://www.perspectiva.ua/training/Proekty-v-ArchiCAD http://www.perspectiva.ua/cat/kursy_dizainerov#content http://www.perspectiva.ua/contacts.html http://www.perspectiva.ua/galereya.html http://www.perspectiva.ua/v-god-loshadi.html Просьба прислать свои предложения по стоимости и срокам. Обязательно наличие портфолио по разработке сайтов.