natalialorevskay

Курсовая работа на тему: Воздействие канализационных насосных станций на водную среду.На примере( Петропавловск-Камчатский) Объем 35 листов. Обязательные требования:2-3 главы. Сноски в квадратных скобках.Сподстрочными сносками или вообще без них работа не принемается. Срок 23.01.11.