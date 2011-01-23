natalialorevskay

Виктория Герасимова natalialorevskay

 
40 летРоссия/Петропавловск-Камчатский
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Статистика

    Курсовая по статистике, тема: Использование вариационного анализа при оценке социально-экономических процессов (на примере) Направление социально-экономических процессов определяется по выбору Срок 05.03.2011

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отчет по преддипломной практике

    Отчет по преддипломной практике, срок прохождения с 21.12.10 по 14.02.11 тема диплома: разработка проекта энергетической установки малотоннажного каботажного грузопассажирского судна для нужд камчатского края. срок 25.02.11 практика на предприятии ОАО Океанрыбфлот 30-40 л, +чертежи 10-15 листов должны излагаться на тему ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая работа по экологии

    Курсовая работа на тему: Воздействие канализационных насосных станций на водную среду.На примере( Петропавловск-Камчатский) Объем 35 листов. Обязательные требования:2-3 главы. Сноски в квадратных скобках.Сподстрочными сносками или вообще без них работа не принемается. Срок 23.01.11.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовая работа по природопользованию

    Курсовая работа на тему: Загрезнение окружающей среды пищевыми комбинатами. На примере( Петропавловск- Камчатский) Объем 35 листов. Обязательные требования:2-3 главы. Сноски в квадратных скобках.Сподстрочными сносками или вообще без них работа не принемается. Срок 23.01.11

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
jonclier
Мария 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Курсовая работа по экологии
Очень ответственный и надежный работодатель! Следует заметить, что работа была сразу оплачена.