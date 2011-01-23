Курсовая работа на тему: Загрезнение окружающей среды пищевыми комбинатами. На примере( Петропавловск- Камчатский) Объем 35 листов. Обязательные требования:2-3 главы. Сноски в квадратных скобках.Сподстрочными сносками или вообще без них работа не принемается. Срок 23.01.11
Курсовая работа по экологии
Курсовая работа на тему: Воздействие канализационных насосных станций на водную среду.На примере( Петропавловск-Камчатский)
Объем 35 листов. Обязательные требования:2-3 главы. Сноски в квадратных скобках.Сподстрочными сносками или вообще без них работа не принемается.
Срок 23.01.11.
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