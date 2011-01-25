Курсовая по организации производства и менеджмент

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Закрыт1 заявка103 просмотра

Тема: «Разработка бизнес-плана станции технического обслуживания на ХХ постов»

Имеется готовая курсовая работа. В данной работе имеются формулы для расчета, необходимо подставить свою фирму и полностью произвести расчеты по работе.

Методичку вышлю

Срок 25.01.2011

Жду предложений по цене!!!!

14 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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