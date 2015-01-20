Фотограф-Дизайнер
Фотография, ретушь, замена фото, коллажирование, обработка RAW, вставка лого и других элементов от 100 руб.
Копирайт, рерайт на любые темы 40 руб. за 1000 символов
Отзывы, комментарии к сайтам 10 руб. за отзыв / комментарий
Corporate Design (логотип, визитки, деловые бумаги) буклеты, флаеры, календари, открытки, афиши от 500 руб.
Исполнение любого заказа / проекта в кротчайшие сроки!!!
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Копирайтинг
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$0.7/час
от $1от 1 дня
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Обработка фотографий
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга