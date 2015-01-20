Фотограф-Дизайнер

Фотография, ретушь, замена фото, коллажирование, обработка RAW, вставка лого и других элементов от 100 руб.

Копирайт, рерайт на любые темы 40 руб. за 1000 символов

Отзывы, комментарии к сайтам 10 руб. за отзыв / комментарий

Corporate Design (логотип, визитки, деловые бумаги) буклеты, флаеры, календари, открытки, афиши от 500 руб.

Исполнение любого заказа / проекта в кротчайшие сроки!!!