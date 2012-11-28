natalkaA

Наталья natalkaA

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Видео дизайн & видео монтаж

Здравствуйте!

Предлагаю свои услуги по созданию оригинального и динамичного фильма.

Я разработаю для Вас как яркий нестандартный , так и строгий корпоративный фильм.

Мои работы можно посмотреть здесь:

http://www.youtube.com/user/NatalyaARTS/videos?flow=grid&view=0

Портфолио
Отзывы заказчиков
Builders
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 часов назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Создать ролик
Сделали с Натальей уже 2 ролика, на очереди еще проекты. Очень круто! Спасибо.
Очень понравилось работать с Игорем! Ценит чужой труд и прислушивается к мнению исполнителя! Оплата сразу же после выполнения работы без задержек. Надеюсь, что поработаем еще не один раз!
Ответный отзыв