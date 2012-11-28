Видео дизайн & видео монтаж

Здравствуйте!

Предлагаю свои услуги по созданию оригинального и динамичного фильма.

Я разработаю для Вас как яркий нестандартный , так и строгий корпоративный фильм.

Мои работы можно посмотреть здесь:

http://www.youtube.com/user/NatalyaARTS/videos?flow=grid&view=0