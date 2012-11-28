Видео дизайн & видео монтаж
Здравствуйте!
Предлагаю свои услуги по созданию оригинального и динамичного фильма.
Я разработаю для Вас как яркий нестандартный , так и строгий корпоративный фильм.
Мои работы можно посмотреть здесь:
http://www.youtube.com/user/NatalyaARTS/videos?flow=grid&view=0
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Портфолио
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- Видео презентация160 просмотров
- Без названия172 просмотра
- Моя видео презентация167 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
11 лет назад
Сделали с Натальей уже 2 ролика, на очереди еще проекты. Очень круто! Спасибо.
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Игорем! Ценит чужой труд и прислушивается к мнению исполнителя! Оплата сразу же после выполнения работы без задержек. Надеюсь, что поработаем еще не один раз!