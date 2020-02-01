Наташа Клыкова natasha_s_gnatasha_s_g
32 годаРоссия/Красноярск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Графический дизайнер
Владею программами Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw.
Имею опыт создания различных макетов:
Полиграфии, сувенирной продукции и макетов для веб-дизайна;
Опыт в осуществлении предпечатной подготовки (цифровая и офсетная печать, шелкография, фольгирование,
тиснение, сублимация, плоттерная и лазерная резка, печать термотрансферными плёнками и т.д.);
Создание логотипов (с нуля или их повторной отрисовке);
Баннеров для широкоформатной печати, персонажей, иллюстраций.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Отрисовка сложных логотипов.105 просмотров
- Пакеты бумажные.90 просмотров
- Картина на холсте. Коллаж из фото.147 просмотров
- Картина на холсте. Мотивирующий леттеринг.106 просмотров
- Картина на холсте. Леттеринг78 просмотров
- Бейдж, кепки, футболки59 просмотров
- Календари, блокноты и ручки с УФ печатью79 просмотров
- Календари, ручки с УФ печатью, ежедневники73 просмотра
- Креативные постеры84 просмотра
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- Табличка на улицу66 просмотров
- Ваучеры для салона красоты83 просмотра