natasha_s_g

Наташа Клыкова natasha_s_g

 
32 годаРоссия/Красноярск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Графический дизайнер

Владею программами Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw. 

Имею опыт создания различных макетов:

Полиграфии, сувенирной продукции и макетов для веб-дизайна;

Опыт в осуществлении предпечатной подготовки (цифровая и офсетная печать, шелкография, фольгирование, 

тиснение, сублимация, плоттерная и лазерная резка, печать термотрансферными плёнками и т.д.);

Создание логотипов (с нуля или их повторной отрисовке);

Баннеров для широкоформатной печати, персонажей, иллюстраций.

IllustratorPhotoshop
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