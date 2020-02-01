Графический дизайнер

Владею программами Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw.

Имею опыт создания различных макетов:

Полиграфии, сувенирной продукции и макетов для веб-дизайна;

Опыт в осуществлении предпечатной подготовки (цифровая и офсетная печать, шелкография, фольгирование,

тиснение, сублимация, плоттерная и лазерная резка, печать термотрансферными плёнками и т.д.);

Создание логотипов (с нуля или их повторной отрисовке);

Баннеров для широкоформатной печати, персонажей, иллюстраций.