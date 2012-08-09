neander

Илья neander

 
47 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Коллажи из фото 1400х300. Тема: нефтехимия

    $100

    нужно вот сюда http://145094.hoster-test.ru/ сделать слайд шоу . Основная тема 1.нефтебаза( емкости, бочки, бензовозы, цистерны итп) 2.Химическое производство(нефтеперерабатывающий завод,лаборатория) 3. Производство полимерного сырья все вышеперечисленное можно сочетать с картой страны,темой транспорта, логистическими направлениями. мониторчики и айфончики заменим на бочечки ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад