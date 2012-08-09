$250
nhk-aricon.ru Хочу чтобы сайт не выглядел пустым, но много текста "ниочем" тоже не нужно. Готов к объективной критике того что сделано, жду интересных предложений.
Наполнение сайтов2 заявки
Закрыт
11 лет назад
nhk-aricon.ru Хочу чтобы сайт не выглядел пустым, но много текста "ниочем" тоже не нужно. Готов к объективной критике того что сделано, жду интересных предложений.
нужно вот сюда http://145094.hoster-test.ru/ сделать слайд шоу . Основная тема 1.нефтебаза( емкости, бочки, бензовозы, цистерны итп) 2.Химическое производство(нефтеперерабатывающий завод,лаборатория) 3. Производство полимерного сырья все вышеперечисленное можно сочетать с картой страны,темой транспорта, логистическими направлениями. мониторчики и айфончики заменим на бочечки ...