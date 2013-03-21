neban

Виталий neban

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

Администратор портала https://www.vip-nickname.ru/

  • Нужно оперативно сделать 7 статей общего плана по недвижимости

    $15

    Нужно сделать рерайт/копирайт 4х статей, получить 7 статей, каждая со своим ключевым запросом (см. ниже). Необходимо половину получить сегодня (02.08.15) в районе 21:00 по Москве, вторую половину завтра (03.08.15) к 13:00 Части текста ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайт и рерайт по тематике "Знакомства"

    Нужны статьи по тематике "Знакомства" и смежные: свидания, любовь. Часть текстов рерайт, часть копирайт, возможно, потребуются обзоры приложений для мобильных устройств и сервисов на сайтах знакомств. Ваши предложения по цене при условии регулярных заказов.

    Копирайтинг37 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Предложите цену на статьи-инструкции для игровых сайтов

    Требуется написание инструкций для Игр Counter-Strike, MineCraft на тему - "Как сделать ...", "Что делать, если" и т.д. Структура текста: небольшое описание вопроса, пошаговая инструкция В приложение к статьям нужны скриншоты ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Авторизация через соц. сети

    $50

    Есть самописный CMS. Нужен модуль, который будет осуществлять авторизацию через соц. сети (VK, OK, TW, FB, Google). На выходе должны быть данные пользователя, подключать к CMS буду сам. По срокам +/- месяц, спешки нет. ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Пробный заказ - туристическая тема

    $50

    Описание курорта Елените - Болгария. 1. Объем до 3000 знаков без пробелов, пожалуйста, без "воды", пусть будет столько, на сколько вы это себе представляете нижнюю планку не ограничиваю. 2. Срок - ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад