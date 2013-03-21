Нужно сделать рерайт/копирайт 4х статей, получить 7 статей, каждая со своим ключевым запросом (см. ниже). Необходимо половину получить сегодня (02.08.15) в районе 21:00 по Москве, вторую половину завтра (03.08.15) к 13:00 Части текста ...
Администратор портала https://www.vip-nickname.ru/
- $15Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужны статьи по тематике "Знакомства" и смежные: свидания, любовь. Часть текстов рерайт, часть копирайт, возможно, потребуются обзоры приложений для мобильных устройств и сервисов на сайтах знакомств. Ваши предложения по цене при условии регулярных заказов.Копирайтинг37 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется написание инструкций для Игр Counter-Strike, MineCraft на тему - "Как сделать ...", "Что делать, если" и т.д. Структура текста: небольшое описание вопроса, пошаговая инструкция В приложение к статьям нужны скриншоты ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть самописный CMS. Нужен модуль, который будет осуществлять авторизацию через соц. сети (VK, OK, TW, FB, Google). На выходе должны быть данные пользователя, подключать к CMS буду сам. По срокам +/- месяц, спешки нет. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Описание курорта Елените - Болгария. 1. Объем до 3000 знаков без пробелов, пожалуйста, без "воды", пусть будет столько, на сколько вы это себе представляете нижнюю планку не ограничиваю. 2. Срок - ...Копирайтингнет заявокЗакрыт12 лет назад