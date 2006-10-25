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Отзывы заказчиков
$0
10 баллов
16 лет назад
Спасибо огромное за проделанную работу! Всё было выполнено быстро и качественно! Я думаю что делая следующий сай,т я буду знать к какому профессионалу мне обращаться!
$0
10 баллов
17 лет назад
Специалист в своем деле! Предложил кучу решений поставленной задачи и решил ее в кратчайшие сроки!
Ответный отзыв
Было приятно работать с этим человеком, чётко поставленная задача, никаких проблем. Всем советую работать с этим заказчиком!