necro78

Юрий Тарасов necro78

 
40 летРоссия/Краснодар
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Antismoke
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Портфолио фотографа
Спасибо огромное за проделанную работу! Всё было выполнено быстро и качественно! Я думаю что делая следующий сай,т я буду знать к какому профессионалу мне обращаться!
Defin
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$0
10 баллов
17 лет назад
Небольшой скриптик на PHP
Специалист в своем деле! Предложил кучу решений поставленной задачи и решил ее в кратчайшие сроки!
Было приятно работать с этим человеком, чётко поставленная задача, никаких проблем. Всем советую работать с этим заказчиком!
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