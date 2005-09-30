Нужно установить 2 сайта на Joomla, нарезать дизайны из файлов psd и натянуть дизайны на движок.
Системы управления (CMS)16 заявок
Закрыт
15 лет назад
Нужно установить 2 сайта на Joomla, нарезать дизайны из файлов psd и натянуть дизайны на движок.
Для парочки проектов необходимо нарисовать несколько десятков креативных линеечек и бегунков
Нужен качественный скрипт создания линеечек. Жду предложений.
Нужна не баннерообменная система, а скрипт позволяющий расширить услуги предложения рекламного места на сайте. Общие требования: админ. панель возможность учета за показы-клики на сайте для клиента его баннеров возможность размещать баннеры различных размеров в любой части страницы ...