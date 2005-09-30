nedo

Гость nedo

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
tvv
48 летНидерланды
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
28 отзывов
$80
10 баллов
18 лет назад
Скрипт управления баннерами
Отличный Заказчик! На протяжении проекта ежедневно был на связи, в любой день недели в любое время суток был готов обсудить мои вопросы по проекту. Позитивно комментировал ежедневные билды, всегда прислушивался к моему мнению и техническим рекомендациям. С удовольствием готов сотрудничать с ним еще. И очень надеюсь, что бизнес этого Заказчика будет процветать. Заслуживает высший балл - 10.
Работой полностью доволен. Получилось то, что надо и в оговоренные сроки. Разработчик ежедневно выходил на связь, показывал ход работ, предлагал варианты улучшения, по сравнению с первоначальными задумками. Высшая оценка заслужена.
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