Отличный Заказчик! На протяжении проекта ежедневно был на связи, в любой день недели в любое время суток был готов обсудить мои вопросы по проекту. Позитивно комментировал ежедневные билды, всегда прислушивался к моему мнению и техническим рекомендациям. С удовольствием готов сотрудничать с ним еще. И очень надеюсь, что бизнес этого Заказчика будет процветать. Заслуживает высший балл - 10.