Дизайн есть, нужно сверстать сайт. Скидывайте примеры подобных работ. Хотелось бы работать напрямую с верстальщиком, а не с директором.
HTML-верстка17 заявок
Закрыт
5 лет назад
Дизайн есть, нужно сверстать сайт. Скидывайте примеры подобных работ. Хотелось бы работать напрямую с верстальщиком, а не с директором.
Необходимо разработать мобильное игровое приложение для вк. Работать будет через директ геймс. Подробности в личку. Нужен опытный человек с портфолио, который уже работал с такими проектами. Цену будем обговаривать лично.