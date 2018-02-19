Есть файл со списком товаров и ссылками на выдачу товара сайта в кеше google. Необходимо сделать следующее: 1. Переходим по ссылке из файла. 2. Смотрим есть ли ссылка на товар. Если есть - ...
Наполнение сайтов15 заявок
Закрыт
7 лет назад
Есть файл со списком товаров и ссылками на выдачу товара сайта в кеше google. Необходимо сделать следующее: 1. Переходим по ссылке из файла. 2. Смотрим есть ли ссылка на товар. Если есть - ...
Необходимо наполнить сайт товарами. Источник товаров: страница в вк. В альбомах страницы фото товара и в описании фото написано описание товара(размер, материал). Куда загружать: через админ панель сайта на opencat 1.5.7 в 1 ...