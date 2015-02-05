netali91

Наталья netali91

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

o      Разработка и оформление макетовполиграфии, информационных материалов и презентации продукции, создание

электронных учебников;

o      Разработка рекламных модулей для СМИ, 3D моделирование;

o      Создание отдельных графических элементовдля сайта компании;

o      Редизайн имеющихся рекламныхполиграфических модулей;

o      Редизайн имеющихся макетов каталогов,брошюр;

o      Допечатная подготовка файлов, отрисовкаэтикеток, цветокоррекция изображений, изготовление цветопроб, ретушь

фотографий.

3D-графика
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$10/час
от $40от 3 дней
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