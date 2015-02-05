o Разработка и оформление макетовполиграфии, информационных материалов и презентации продукции, создание
электронных учебников;
o Разработка рекламных модулей для СМИ, 3D моделирование;
o Создание отдельных графических элементовдля сайта компании;
o Редизайн имеющихся рекламныхполиграфических модулей;
o Редизайн имеющихся макетов каталогов,брошюр;
o Допечатная подготовка файлов, отрисовкаэтикеток, цветокоррекция изображений, изготовление цветопроб, ретушь
фотографий.
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3D-графика
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