Технические и персональные навыки
- Глубокое знание Delphi, широкий спектр применения этого знания для выполнения поставленных задач
- Профессиональное знание операционных систем, методов разработки, отладки и тестирования приложений
- Способность совмещать навыки и приемы с творчеством для достижения выдающихся результатов при разработке пользовательских приложений
- Желание изучать новейшие методы и технологии, повышать свой профессиональный уровень
- Способность работать в команде эффективно и сообща, а так же координировать разработку разумно следуя инструкциям и уточняя там, где это необходимо
- Способность работать долгие часы сохраняя интерес, сосредоточенность и целеустремленность
- Более 5 лет опыта по профилю
- Доказанные навыки разработки пользовательских приложений
- Выдающиеся навыки и опыт в сопровождении и доработке приложений
- Отличное понимание задач тестирования приложений, проблем и решений, которые с этим связаны
- Широкий спектр языков и технологий программирования, а так же навыков их комбинирования
Опыт работы
Программист Delphi + SQL в ИНИССОФТ, Минск с Августа 2007 по Май 2011
- Разработка программного обеспечения на Delphi для Министерства Образования
- Разработка, доработка, сопровождение и тестирование програмных комплексов «ПараГраф 2», «Библиограф», «Знак 2», сопутствующих модулей и приложений
Ведущий программист Delphi + SQL в Тест Системс, Санкт-Петербург с Сентября 2011 по Ноябрь 2012
- Разработка программного обеспечения на Delphi для Министерства Образования
- Разработка, доработка, сопровождение и тестирование програмных комплексов «ПараГраф 2», «ПараГраф 3», «Библиограф», «Знак 2», сопутствующих модулей и приложений
- Разработка приложений, входящих в состав комплекса на Linux
- Переработка и миграция приложений и модулей на новую платформу
- Техническое сопровождение разработки, составление отчетов, документации и планов
- Обучение и контроль младших разработчиков
Образование:
2007 – Белорусский Государственный Университет, Факультет Прикладной Математики и Информатики, квалификация — «математик-программист», степень – специалист
2007 – Белорусский Государственный Университет, Специальный факультет бизнеса и информационных технологий