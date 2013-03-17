Технические и персональные навыки

- Глубокое знание Delphi, широкий спектр применения этого знания для выполнения поставленных задач

- Профессиональное знание операционных систем, методов разработки, отладки и тестирования приложений

- Способность совмещать навыки и приемы с творчеством для достижения выдающихся результатов при разработке пользовательских приложений

- Желание изучать новейшие методы и технологии, повышать свой профессиональный уровень

- Способность работать в команде эффективно и сообща, а так же координировать разработку разумно следуя инструкциям и уточняя там, где это необходимо

- Способность работать долгие часы сохраняя интерес, сосредоточенность и целеустремленность

- Более 5 лет опыта по профилю

- Доказанные навыки разработки пользовательских приложений

- Выдающиеся навыки и опыт в сопровождении и доработке приложений

- Отличное понимание задач тестирования приложений, проблем и решений, которые с этим связаны

- Широкий спектр языков и технологий программирования, а так же навыков их комбинирования

Опыт работы

Программист Delphi + SQL в ИНИССОФТ, Минск с Августа 2007 по Май 2011

- Разработка программного обеспечения на Delphi для Министерства Образования

- Разработка, доработка, сопровождение и тестирование програмных комплексов «ПараГраф 2», «Библиограф», «Знак 2», сопутствующих модулей и приложений

Ведущий программист Delphi + SQL в Тест Системс, Санкт-Петербург с Сентября 2011 по Ноябрь 2012

- Разработка программного обеспечения на Delphi для Министерства Образования

- Разработка, доработка, сопровождение и тестирование програмных комплексов «ПараГраф 2», «ПараГраф 3», «Библиограф», «Знак 2», сопутствующих модулей и приложений

- Разработка приложений, входящих в состав комплекса на Linux

- Переработка и миграция приложений и модулей на новую платформу

- Техническое сопровождение разработки, составление отчетов, документации и планов

- Обучение и контроль младших разработчиков

Образование:

2007 – Белорусский Государственный Университет, Факультет Прикладной Математики и Информатики, квалификация — «математик-программист», степень – специалист

2007 – Белорусский Государственный Университет, Специальный факультет бизнеса и информационных технологий