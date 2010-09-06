Портфолио
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
13 лет назад
Константин постоянно поддерживает контакт с заказчиком , может работать в команде. Его две идеи будут использованы в окончательном варианте. На что он согласился без проблем. Было приятно работать, спасибо.
Ответный отзыв
Приятно работать с этим заказчиком, всегда на связи и достаточно оперативно отвечает на вопросы по делу + комментирует работу что немаловажно для создания нужного варианта
$30
10 баллов
13 лет назад
Сделал все быстро и четко именно то что требовалось рекомендую
Ответный отзыв
Приятно работать, дает четкую постановку задачи и помогает в процессе работы