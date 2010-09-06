new_world

Константин new_world

 
35 летУкраина/Симферополь
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Легко иду на контакт, могу найти подход к людям, достаточно общительный
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Отзывы заказчиков
reipetrovic
Эдуард 
55 летЛатвия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
E-cigarette
Константин постоянно поддерживает контакт с заказчиком , может работать в команде. Его две идеи будут использованы в окончательном варианте. На что он согласился без проблем. Было приятно работать, спасибо.
Приятно работать с этим заказчиком, всегда на связи и достаточно оперативно отвечает на вопросы по делу + комментирует работу что немаловажно для создания нужного варианта
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S1ash
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Создание плаката
Сделал все быстро и четко именно то что требовалось рекомендую
Приятно работать, дает четкую постановку задачи и помогает в процессе работы
Ответный отзыв