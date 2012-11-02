nezamerzla

Иван nezamerzla

 
48 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
всё общение ТОЛЬКО через ск ай п, никаких приватов.

мой ск а йп webzavoda, всё общение ТОЛЬКО через с кай п.

если обращаетесь по какому-то проекту стучим в скай п и сразу кидаем ссылку на этот проект.