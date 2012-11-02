nezamerzla

требуется составить много корпоративных гимнов. только постоплата, 250 рублёв за гимн 4 абзаца и припев.
Стихи, Песни и Проза10 заявок
Закрыт
11 лет назад
мой ск а йп webzavoda, всё общение ТОЛЬКО через с кай п.
если обращаетесь по какому-то проекту стучим в скай п и сразу кидаем ссылку на этот проект.
требуется составить много корпоративных гимнов. только постоплата, 250 рублёв за гимн 4 абзаца и припев.
Требуется профи разработать схему перелинковки для пары десятков сайтов с десятком страниц каждый, сайты разные и количество страниц у них соответственно разное, задание — относительно СЛОЖНОЕ (работы где-нибудь часа на три-пять), оплата — от 1000р. до 1500р. ...