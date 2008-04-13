neznaika34

Для специализированной доски "Мобильные телефоны" на домене www.svalka.su нужно разработать дизайн. В настоящий момент движок находится в стадии тестирования и доработки. Дизайна на движке можно сказать что нет. Сайт расчитан на возрастную категорию от 18 до 35 лет ...