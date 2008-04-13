neznaika34

Нужно придуммать дизайн для специализированной доски объявлений (мобильные телефоны ). Ознакомиться с "движком" можно тут --> www.Auto-mafia.ru АЛГОРИТМ: 1.Самостоятельно ознакамливаетесь с движком сайта (со стороны незарег и зарег.пользователя). 2.Придумываете дизайн, отрисовываете дизайн (до понятного состояния) 3.Исполнитель получает 50% предоплаты ...
- Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен скрипт автоматической регистрации почтовых ящиков на mail.ru /yandex.ru Алгоритм примерно следующий: 1.По списку аккаунтов/паролей, скрипт регистрирует на почтовом сервере новый e-mail. 2.После регистрации, скрипт "настраивает новый аккаунт" (копирует в соответствующие поля информацию),настраивает автоответчик. 3.После завершения работы отправляет отчет ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Для проекта на Perl (доска объявлений) требуется автоматическая система распознавания и отражения DDOS атак. На сайте прогнозируется достаточно большой трафик и вероятность DDOS со стороны конкурентов... По желанию исполнителя:на сайте будет вывешена информация ==> "Сайт защищен системой ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт15 лет назад
Внимание публичная оферта! Уважаемые web-студии! Предлагаем вам рассмотреть открытую нами оферту! На домене www.Svalka.su запускается проект по продаже мобильных телефонов в 15 странах СНГ. Суть оферты: Web-студия, изготавливает оригинальный дизайн для проекта www.Svalka.su Мы размещаем на сайте www.Svalka.su ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Для специализированной доски "Мобильные телефоны" на домене www.svalka.su нужно разработать дизайн. В настоящий момент движок находится в стадии тестирования и доработки. Дизайна на движке можно сказать что нет. Сайт расчитан на возрастную категорию от 18 до 35 лет ...Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЧИТАТЬ НИЖЕ: сходите сюда http://www.weblancer.net/forum/themes/5220.html?page=1#67207 Требуется опытный,ответственный программист PHP + SQL. Задача: сдача проекта под ключ (доска объявлений с SMS оплатой через сервис smsproxy.ru). Возможные варианты решения: 1.CMS DLE + (модуль доски – ваше решение) + (SMS ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется раскрутка Интернет проекта (мобильные телефоны). Оплата услуг - строго по результатам работы! Цель 1: привлечение на сайт максимального количества русскоговорящих посетителей. Цель 2: добиться, чтобы по соответствующим поисковым запросам в yandex и др. поисковиках , сайт стабильно ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется раскрутка Интернет проекта (мобильные телефоны). Оплата услуг - строго по результатам работы! Цель 1: привлечение на сайт максимального количества русскоговорящих посетителей. Цель 2: добиться, чтобы по соответствующим поисковым запросам в yandex и др. поисковиках , сайт стабильно ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужен программист PHP из Волгограда. Высшее образование, опыт работы, «не тянущий резину», креативность и исполнительность приветствуются. Просьба обращаться сразу по этим контактам: АСЯ 195377 Мыло 34rus(болонка)inbox.ruВеб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад